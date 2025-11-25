Гарифуллина отметила дружественную атмосферу командного ЧМ по шахматам

Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Атмосфера на чемпионате мира по шахматам среди женских команд в Испании была дружественной, недовольства относительно участия россиянок в турнире никто не высказывал. Об этом журналистам заявила шахматистка сборной России Лея Гарифуллина.

23 ноября российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира.

"На чемпионате была самая дружественная атмосфера, никто не выражал претензий насчет нашего участия, все прошло очень гладко. Все команды просто выходили на каждый матч и тоже хотели победить, но мы прошли всю дистанцию без поражений и ничьих. Мы все партии выиграли и показали высший класс и Америке, и Китаю!" - сказала Гарифуллина.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе.