Жамнов не стал комментировать смену тренеров в "Спартаке"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Решение о смене помощников главного тренера принимало руководство хоккейного клуба "Спартак". Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

В понедельник было объявлено об уходе помощников Жамнова Алексея Ковалева и Игоря Кравчука. Тренерский штаб пополнил Олег Кваша из молодежной команды "Спартак".

"Особо комментировать нечего. Есть руководство, которое принимает решение и поставило меня в известность, - сказал Жамнов. - Кваша будет отвечать за большинство, [Евгений] Перов - за меньшинство и защитников. Я не думаю, что мы что-то поменяем. Если речь только об одном голе, то все голы даются тяжело, нет агрессии, хитрых бросков. Ничего в атаке мы менять не собираемся".

Жамнов не стал отвечать на вопрос, готов ли был он сам уйти из команды. "Мы посмотрим, не готов ответить. Многое что надо переосмысливать. На меня будет побольше нагрузки", - ответил он на вопрос, будут ли еще изменения в тренерском штабе.

"Спартак" одержал дома победу со счетом 1:0 над "Ак Барсом", до этого москвичи в Минске уступили "Динамо" (0:6). "Вчера у нас были разговоры и сегодня тоже. Главное, чтобы этот задел был дальше. У ребят есть потенциал, надо научиться принимать правильные решения. Проходных игр просто нет, надо на каждую выходить и настраиваться, играть как команда. Сегодня упрекнуть никого не могу, у кого-то могло что-то не получаться, но все старались", - пояснил он.

В следующем матче "Спартак" 27 ноября примет екатеринбургский "Автомобилист".