"Челси" разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов

По ходу встречи арбитры отменили три гола в ворота "Барселоны"

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Челси" © Justin Setterfield/ Getty Images

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Английский "Челси" со счетом 3:0 победил испанскую "Барселону" в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе "Челси" отличились Эстевао на 55-й минуте и Лиам Делап на 73-й. На 27-й минуте защитник "Барселоны" Жюль Кунде забил мяч в свои ворота. На 44-й минуте с поля после двух желтых карточек был удален игрок обороны испанской команды Рональд Араухо. В ходе матча арбитры отменили три гола в ворота "Барселоны".

"Челси" набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Барселона" с 4 очками располагается на 15-й строчке. В шестом туре "Челси" на выезде сыграет с итальянской "Аталантой", "Барселона" примет германский "Айнтрахт". Обе встречи пройдут 9 декабря.

В других матчах игрового дня германская "Боруссия" из Дортмунда разгромила испанский "Вильярреал" (4:0), германский "Байер" обыграл английский "Манчестер Сити" (2:0), итальянский "Наполи" с таким же счетом победил азербайджанский "Карабах". Французский "Марсель" оказался сильнее английского "Ньюкасла" (2:1), чешская "Славия" и испанский "Атлетик" сыграли вничью (0:0), нидерландский "Аякс" уступил португальской "Бенфике" (0:2), турецкий "Галатасарай" проиграл бельгийскому "Юниону" (0:1). Итальянский "Ювентус" со счетом 3:2 обыграл норвежский "Будё-Глимт", ворота которого защищал россиянин Никита Хайкин.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.