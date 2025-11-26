Играющий тренер костромского "Спартака" намерен продолжать карьеру

40-летний Сергей Пучков возобновил карьеру в сентябре

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фаюстов/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Защитник и играющий тренер костромского "Спартака" Сергей Пучков планирует продолжать выступать за команду после текущего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.

13 сентября пресс-служба "Спартака" сообщила, что 40-летний Пучков возобновил карьеру и вошел в состав команды.

"Для меня это второе возобновление карьеры, была до этого пауза семилетняя, поэтому для меня ничего нового не произошло, - сказал Пучков. - Посмотрим [сколько еще поиграю], чемпионат доиграем, а там будет видно. В планах [еще несколько лет поиграть] есть, но все будет зависеть от результатов, игр и предстоящих сборов".

Пучков является воспитанником академии московского "Спартака", выступал за молодежную команду киевского "Динамо" и подмосковный "Долгопрудный". В 2019 году он завершил профессиональную карьеру.