Вице-президент РФС примет участие в заседании комитета УЕФА по маркетингу

Дата заседания еще не определена

Редакция сайта ТАСС

Вице-президент РФС Денис Соловьев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев до конца года примет участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по маркетинговым консультациям. Об этом он рассказал ТАСС.

Соловьев был переизбран в комитет в 2023 году.

"В этом году будет еще одно заседание комитета УЕФА по маркетингу. В конце ноября должны дать дату, чтобы до конца года мы собрались, - сказал Соловьев. - Я планирую поехать. Я уже ездил в этом году весной, они показывают достаточно подробно свою стратегию, какое видение. Довольно познавательно, показывают, куда движется европейский рынок. Рассказывают, как планируют футбол развивать".