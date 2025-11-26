Юран рассказал о совете, который ему дал Симонян

Никита Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет

Сергей Юран

ТАСС, 26 ноября. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Никита Симонян говорил, что для достижения больших высот в футболе необходим характер и стремление к самосовершенствованию. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал чемпион России 1999 года в составе московского "Спартака" Сергей Юран.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

"Никита Павлович - настоящая легенда, - сказал Юран. - Мне запомнился один его совет: "Если хочешь добиться больших высот в футболе, то нужен характер, ты всегда должен быть голодным и амбициозным, а если достиг определенных высот, ни в коем случае не останавливайся. Выжимай из себя максимум, совершенствуйся". Очень обаятельный человек, простой в общении. С ним всегда можно было поговорить на любые темы. Мы с интересом слушали рассказы Симоняна о футбольной карьере".

"Печально, когда мэтры советского и российского футбола уходят из жизни. Светлая память Никите Павловичу", - добавил он.