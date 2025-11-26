Мацуев считает, что Карпину повредило совмещение постов в клубе и сборной

Народный артист РФ назвал совмещение постов лотереей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совмещение постов в клубе и сборной России по футболу привело к уходу Валерия Карпина из московского "Динамо". Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо", мотивируя это решение сосредоточиться на сборной. На тот момент команда занимала 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

"По результатам матчей, конечно, это было предсказуемым итогом, - сказал Мацуев. - Совмещение должностей - это всегда лотерея, получится или нет. Я не помню, кто добивался успеха одновременно в двух командах. Наверное, только Валерий Лобановский, под чьим руководством сборная заняла в 1988 году второе место на чемпионате Европы, но там костяк команды был динамовский, - сказал Мацуев. - Можно еще вспомнить Леонида Слуцкого, работавшего в ЦСКА и выводившего при этом сборную России на Евро".

"Но это, скорее, счастливые исключения, которые только подтверждают правило: совмещать позицию тренера клубной команды и сборной одновременно - это крайне рискованное и чаще всего неудачное решение. А еще и Константин Бесков совмещал руководство сборной страны с тренерской работой в "Спартаке", он выходил с командой на чемпионат мира 1982 года. Если помните, тогда впервые использовали формат с двумя групповыми этапами, и выиграй мы у поляков, то вышли бы в полуфинал. Как я уже сказал, такие случаи - исключения из правил, и в основном все заканчивается для тренера печально", - добавил он.

