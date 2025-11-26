Юран назвал полезным опыт работы в "Серик Беледиеспор"

Российский специалист проработал в клубе четыре месяца

Редакция сайта ТАСС

Сергей Юран © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Бывший главный тренер турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" Сергей Юран считает очень полезным опыт работы во второй по силе лиге чемпионата Турции. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Юран возглавил клуб 1 июля, соглашение со специалистом было рассчитано на один сезон. 29 октября клуб расторг контракт с россиянином.

"Считаю, получил очень полезный опыт, - сказал Юран. - Во второй по силе турецкой лиге серьезный уровень футбола. Я сначала скептически относился к этому варианту, но, когда посмотрел записи матчей, окунулся в работу, был удивлен классом команд".

Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий", "СКА-Хабаровск" и подмосковные "Химки".

В середине июня владельцем "Серик Беледиеспор" стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба "Химки" Туфан Садыгов. 24 октября стало известно, что игроки клуба не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат.