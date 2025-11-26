Акинфеев, Баринов и Тюкавин стали номинантами приза ТАСС "За верность"

Также на приз претендуют Игорь Лещук, Александр Максименко, Михаил Кержаков, Ризван Уциев, Андрей Малых, Хорен Байрамян и Сергей Петров

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, полузащитник столичного "Локомотива" Дмитрий Баринов и нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин вошли в число номинантов приза "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова.

Также в число номинантов в категории "Российская премьер-лига (РПЛ)" вошли Игорь Лещук ("Динамо"), Александр Максименко ("Спартак"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Ризван Уциев ("Ахмат"), Андрей Малых ("Оренбург"), Хорен Байрамян ("Ростов") и Сергей Петров ("Краснодар").

В категории "Первая лига" номинантами стали Ильнур Альшин ("Факел"), Руслан Аюкин ("Камаз"), Денис и Дмитрий Рахмановы (оба - "Волга"), Дмитрий Самойлов ("Шинник"), Андрей Голубев, Марат Ситдиков (оба - "Нефтехимик"), Артем Мамин ("Урал"). В категории "Вторая лига" на приз претендуют Даниил Зуев, Андрей Придюк, Евгений Тюкалов (все - "Амкар"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), Дмитрий Лесников, Алексей Павлишин (оба - "Волгарь"), Иван Житников ("Динамо", Барнаул), Андрей Пыркин ("Череповец"), Аскер Делок ("Дружба"), Александр Бем ("Тюмень").

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.