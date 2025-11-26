Юран рассказал, что планирует как можно скорее вернуться к тренерской работе

ТАСС, 26 ноября. Сергей Юран планирует как можно скорее вернуться к тренерской работе, специалист рассматривает варианты в России и Турции. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

С 1 июля по 29 октября Юран возглавлял "Серик Беледиеспор", выступающий во второй по силе лиге Турции.

"Какие сейчас планы? Поскорее вернуться к работе, окунуться в процесс. В России я уже поработал в Первой лиге, в Российской премьер-лиге (РПЛ), - сказал Юран. - Интересны команды в Первой лиге под задачу повышения в классе. В РПЛ я уже спасал клубы от вылета, проходил это, хотелось бы потрудиться в командах рангом повыше. Турецкие варианты тоже для себя не исключаю. Считаю, своей работой произвел там хорошее впечатление, так что все возможно".

Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий", "СКА-Хабаровск" и подмосковные "Химки".