Вице-президент РФС поддержал решение Карпина сосредоточиться на сборной

Ранее специалист покинул пост главного тренера "Динамо"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев поддерживает решение Валерия Карпина сосредоточиться на работе на посту главного тренера национальной сборной. Об этом Соловьев рассказал ТАСС.

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского "Динамо". Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

"Я считаю, что это его личное решение, если принял, то так чувствует, - сказал Соловьев. - Я к нему как к человеку отношусь очень хорошо. Если он такое решение принял, то взвесил все "за" и "против". Поэтому я его поддерживаю".