Свищев: отказ бундеслиги приглашать Мельникову - политическая истерия
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Решение не приглашать олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову выступить в финале немецкой бундеслиги является типичной политической истерией. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ранее Мельникова рассказала, что организаторы бундеслиги не пригласили ее выступить в финале турнира.
"Это типичная политическая истерия, - сказал Свищев. - Она и не останавливалась. Наоборот, удивительно, что организаторы изначально показали смелость. Но потом политическое давление и прочие негативные факторы вернули истерию обратно".
15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах в очередном туре бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла первое место в общем зачете тура. Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований.
Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка трижды становилась чемпионкой мира.