Свищев: отказ бундеслиги приглашать Мельникову - политическая истерия

15 ноября российская гимнастка выступила на четырех снарядах в очередном туре бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Решение не приглашать олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову выступить в финале немецкой бундеслиги является типичной политической истерией. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Мельникова рассказала, что организаторы бундеслиги не пригласили ее выступить в финале турнира.

"Это типичная политическая истерия, - сказал Свищев. - Она и не останавливалась. Наоборот, удивительно, что организаторы изначально показали смелость. Но потом политическое давление и прочие негативные факторы вернули истерию обратно".

15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах в очередном туре бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла первое место в общем зачете тура. Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований.

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка трижды становилась чемпионкой мира.