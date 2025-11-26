Бабаев оценил шансы на продление контракта ЦСКА с Акинфеевым

Действующее соглашение голкипера с клубом истекает в конце сезона

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что клуб продлит контракт с вратарем Игорем Акинфеевым, но все зависит от него. Об этом Бабаев рассказал ТАСС.

Соглашение ЦСКА с 39-летним Акинфеевым истекает в конце сезона. Ранее Акинфеев попал в число номинантов приза ТАСС "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова.

"Вы знаете нашу позицию, она не меняется последние годы, продление контракта зависит от Игоря Владимировича. Если он чувствует в себе силы и желание продолжать, значит он будет играть за ЦСКА, - сказал Бабаев. - Мое мнение - контракт, конечно, будет продлен. Но не хотелось бы забегать вперед".

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.