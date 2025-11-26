Мацуев после победы "Спартака" в РПЛ в 2017 году получил около 200 смс

Пианист в тот момент находился на сцене в Золотом зале "Музикферайн" в Вене

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Народный артист РФ, пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев после победы любимой команды в чемпионате России по футболу в 2017 году получил около 200 смс, находясь на гастролях в Вене. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"В это время я был на сцене одного из самых знаменитых концертных залов мира, в Золотом зале "Музикферайн", мы играли концерт с Юрием Хатуевичем Темиркановым - одним из самых гениальных дирижеров, светлая ему память. И когда я пришел со сцены в артистическую, я обнаружил, что у меня около 100 пропущенных звонков и 200 смс на телефоне, - рассказал Мацуев. - Там были восклицательные знаки, многочисленные "ура", сердечки. В последний раз такое было в 2001 году, 16 лет без трофеев. Это было счастье, я тогда орал как сумасшедший. Ко мне за сцену пришли слушатели, чтобы поздравить с успешным концертом, а я вообще не понимал, что происходит, такой был незабываемый выплеск эмоций".

