Мельникова спокойно приняла решение бундеслиги не приглашать ее в финал

15 ноября гимнастка выступила на четырех снарядах в очередном туре бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz

Ангелина Мельникова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова с полным спокойствием восприняла ситуацию с неприглашением выступить в финале немецкой бундеслиги. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Мельникова рассказала, что организаторы бундеслиги не пригласили ее выступить в финале турнира.

"Спасибо за слова поддержки, которые вы пишете. Ситуацию восприняла нормально, с полным и спокойным принятием", - написала Мельникова.

15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах в очередном туре бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла первое место в общем зачете тура. Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований.

Мельниковой 25 лет, на Олимпийских играх в Токио в 2021 году она стала победительницей в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка трижды становилась чемпионкой мира.

