Гаджи Гаджиеву приятно оказаться в числе номинантов приза ТАСС "За верность"

Президент махачкалинского "Динамо" претендует на награду в категории "За вклад в российский футбол"

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Идея приза "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова является хорошей. Такое мнение ТАСС высказал президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев.

Гаджиев вошел в число номинантов на приз "За верность" в категории "За вклад в российский футбол". Также на награду претендуют Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцец и Валерий Газзаев.

"Мне приятно оказаться в компании известных футболистов, внесших большой вклад в развитие российского футбола. Идея приза "За верность" - очень хорошая, - сказал Гаджиев. - Я думаю, что приз за вклад в развитие футбола мог бы получить Никита Павлович Симонян. В этой премии представлены представители разных периодов, и он связал разные эпохи. Был успешным игроком в те времена, когда наша сборная устанавливала серьезные достижения, а затем работал руководителем".

"Приз за верность назван именем Федора Черенкова, который, как и Никита Павлович, был спартаковцем. Я думаю, что это неслучайно и исходит от тех традиций и принципов, которые в свое время заложили братья Николай и Андрей Старостины", - добавил Гаджиев.

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.