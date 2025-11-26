Журова связала с Украиной неприглашение Мельниковой в финал бундеслиги

Организаторы бундеслиги не пригласили российскую гимнастку для участия в финале турнира

Светлана Журова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Решение не приглашать олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову для выступления в финале немецкой бундеслиги связан с жалобами со стороны Украины. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Как ранее сообщал ТАСС, организаторы бундеслиги не пригласили Мельникову для участия в финале турнира.

"Совершенно не удивительно, - сказала Журова. - После того, как Мельникову допустили к соревнованиям, начались крики и протесты со стороны Украины. Они продолжаются и до сих пор, идет давление на организаторов. Поскольку они являются коммерческой структурой, то не могут этому противостоять".

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка трижды становилась чемпионкой мира.