Обладательница титула "Самая сильная женщина в мире" оказалась мужчиной

Организаторы лишили Джемми Букер титула

Редакция сайта ТАСС

© Елена Афонина/ ТАСС

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Организаторы спортивного конкурса "Самая сильная женщина в мире" лишили титула победительницу 2025 года американку Джемми Букер, когда выяснилось, что она была рождена мужчиной. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Оказалось, что спортсменка, которая биологически является мужчиной, а теперь идентифицирует себя как женщина, участвовала в соревнованиях в женской категории, - говорится в релизе. - Официальные представители Strongman не знали об этом факте до начала соревнований, и мы начали срочное расследование. Учитывая это, мы дисквалифицировали данного спортсмена".

В организации подчеркнули, что в рамках соревнований отнесение спортсменов к категориям осуществляется "в зависимости от того, были ли они зарегистрированы как мужчина или женщина при рождении". По их словам, это "обеспечивает справедливость" соревновательного процесса. Организаторы добавили, что пытались связаться с Букер, однако ответа не получили.

Теперь обладательницей титула станет британка Андреа Томпсон. В интервью газете Daily Mail она заявила, что вопросы к Букер появились, когда в интернете нашли фотографии и видео на сайте с порнографическим контентом "с этим человеком, которые, очевидно, ставят под сомнение его пол". По ее словам, организаторы дали Букер сутки для объяснения ситуации, после того как им это сделать не удалось, ее лишили титула.