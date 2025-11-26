Шипов отметил важность попадания Есипенко на турнир претендентов

Россиянин квалифицировался на турнир благодаря победе над Нодирбеком Якуббоевым в матче за третье место на Кубке мира

Редакция сайта ТАСС

Сергей Шипов © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пропуск российскими гроссмейстерами турнира претендентов мог бы стать катастрофой для отечественных шахмат, поэтому квалификация Андрея Есипенко на соревнование является важным событием. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов, некоторое время работавший с Есипенко.

23-летний Есипенко гарантировал себе участие в турнире претендентов, победив в матче за третье место на Кубке мира представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева. Россиянин выиграл обе партии. В полуфинале россиянин уступил китайцу Вэй И на тай-брейке, допустив в конце второй партии в рапиде досадную ошибку.

"Безусловно, выход Андрея Есипенко в турнир претендентов является несомненным успехом. Конечно, нелепый зевок в полуфинале стал потрясением, но Андрей сумел собраться и перебороть все негативные моменты. С исторической точки зрения его выход в турнир претендентов стал очень важным, потому что иной исход, который многие предрекали, был сродни похоронному маршу для российских шахмат, потому что турниры претендентов еще никогда не проходили без наших гроссмейстеров", - сказал Шипов.

"Если для Узбекистана выход Жавохира Синдарова в турнир претендентов является национальным праздником, так как ранее шахматисты этой страны там еще не играли, то для наших шахмат участие в турнирах высшего уровня - это историческая миссия. Не получилось отобраться на турнир претендентов у Яна Непомнящего, Дани Дубова и других парней, но вот знамя поднял Есипенко", - добавил собеседник агентства.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Действующим чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш.