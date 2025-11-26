Перчатки с автографами Махачева и Нурмагомедова продали за 2,5 млн рублей

Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на благотворительные цели

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов © P Photo/ Yuki Iwamura

МАХАЧКАЛА, 26 ноября./ТАСС/. Подписанные бойцами смешанного стиля (ММА) Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым перчатки ушли с молотка за 2,5 млн рублей. Средства будут направлены на благотворительность, сообщил ТАСС PR-менеджер благотворительного приложения Tooba Сабур Ибрагимов.

"Благотворительное приложение Tooba выступило партнером вечера фонда "Жизнь как чудо" и предоставило для аукциона уникальный лот. Предоставленные партнерами фонда благотворительным приложением Tooba перчатки были подписаны действующим чемпионом UFC Исламом Махачевым, непобежденным экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым, а также бойцами Умаром Нурмагомедовым, Шамилем Завуровым и Абубакаром Нурмагомедовым. Стартовая цена лота составила 150 тыс. рублей. По итогам торгов перчатки были переданы за пожертвование в 2,5 млн рублей. Все средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на благотворительные цели фонда "Жизнь как чудо" через платформу Tooba",- сказал собеседник агентства.

По его словам, покупатель предпочел сохранить анонимность.

"Прошедшее в Москве мероприятие было приурочено к празднованию "Щедрого вторника" - международной инициативе, ежегодно призывающей к поддержке благотворительности и участию в добрых делах",- добавил Ибрагимов.

Махачев стал первым россиянином, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Также он вошел в десятку бойцов-мужчин лиги, которые добивались подобного достижения. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.