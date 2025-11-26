Олимпийский огонь для зимних Игр-2026 в Италии зажгли в Древней Олимпии

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Малинов/ ТАСС

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 26 ноября. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Олимпийский огонь для зимних Игр-2026 в Италии зажжен в Древней Олимпии, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проводится в Археологическом музее города в присутствии президента Греции Константиноса Тасуласа, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, президента оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, главы Национального олимпийского комитета Греции Исидороса Кувелоса и других официальных лиц.

Из-за непогоды церемонию перенесли с античного стадиона Древней Олимпии в Археологический музей, и для зажжения факела использован резервный огонь, вспыхнувший 24 ноября от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции церемонии, состоявшейся на археологической площадке Древней Олимпии у античного храма Геры.

Верховная жрица, роль которой исполняет известная в Греции актриса Мэри Мина, передаст огонь первому факелоносцу - бронзовому призеру Олимпийских игр-2024 в Париже по академической гребле Петросу Гайдатзису. С этого момента стартует 9-дневная эстафета олимпийского огня по Греции, в которой примут участие около 450 факелоносцев. Она пройдет через населенные пункты Пиргос, Амалиада, Калаврита, Патры, Агринио, Карпениси, Каламбака, Мецово, Козани, Кастория, Флорина, Науса, Серре, Драма, Салоники, Ламия, Арахова, Левадия, Афины и завершится на столичном стадионе "Панатинаикос" 4 декабря. Там состоится церемония передачи огня оргкомитету Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Итальянская часть эстафеты начнется в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр - 6 декабря. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия, и Кортина-д'Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на Олимпийском стадионе ("Сан-Сиро") в Милане 6 февраля.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах. На данный момент на Игры отобрались пока фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также выступающий в ски-альпинизме Никита Филиппов.