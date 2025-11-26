Немков ставит цель провести бой с Нганну в 2026 году

13 декабря во французском Лионе он проведет бой на турнире PFL против бразильца Ренана Феррейры

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков ставить цель провести бой против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну в следующем году. Об этом Немков рассказал ТАСС.

"Хотелось бы у Нганну выиграть. Вы спросили про бой мечты, сейчас это он. Думаю, что в случае победы над Феррейрой следующий бой проведу весной", - сказал Немков.

Немков 13 декабря во французском Лионе проведет бой на турнире PFL против бразильца Ренана Феррейры. Всего на счету 33-летнего россиянина 19 побед и 2 поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся. Нганну в настоящий момент также является вице-президентом PFL.