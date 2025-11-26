Пиастри призвал пересмотреть правила после инцидента на Гран-при Лас-Вегаса

В Лас-Вегасе пилоты "Макларена" были дисквалифицированы из-за излишне сильного износа нижней планки болидов

Редакция сайта ТАСС

Оскар Пиастри © Chris Graythen/ Getty Images

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри считает необходимым пересмотреть правила чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" после инцидента на Гран-при Лас-Вегаса. Комментарий Пиастри приводит портал Racing News 365.

В воскресенье Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты Пиастри и его партнера по "Макларену" британца Ландо Норриса на Гран-при Лас-Вегаса из-за излишне сильного износа нижней планки болидов.

"Очевидно, необходимо внести некоторые коррективы, потому что нет баланса, и некоторые люди немного нарушают правила, - сказал Пиастри. - Было несколько инцидентов, которые, мне кажется, мы не хотим видеть в гонках. Поэтому я уверен, что мы будем это обсуждать и станем лучше как вид спорта".

Норрис и Пиастри являются лидерами личного зачета пилотов. С учетом пересчета очков Норрис сохранил лидерство с 390 очками. У Пиастри и нидерландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена по 366 очков. Следующий этап чемпионата пройдет с 28 по 30 ноября в Катаре, он станет предпоследним в сезоне.