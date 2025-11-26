Олимпийский огонь передали первому факелоносцу

Эстафета олимпийского огня по Греции продлится девять дней

корр. ТАСС, Юрий Малинов

© Юрий Малинов/ ТАСС

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 26 ноября. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Олимпийский огонь, зажженный в Древней Олимпии для зимних Игр-2026 в Италии, передан первому факелоносцу на церемонии в Археологическом музее Древней Олимпии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Первым факелоносцем олимпийского огня в Греции стал бронзовый призер Олимпийских игр - 2024 по академической гребле Петрос Гайдатзис. Он стартовал на первом этапе 9-дневной эстафеты олимпийского огня по Греции. Первым ее пунктом будет находящийся недалеко от древнего стадиона памятник основателю современных Олимпийских игр - французскому барону Пьеру де Кубертену. Всего огонь эстафеты пронесут около 450 факелоносцев через населенные пункты Пиргос, Амалиада, Калаврита, Патры, Агринио, Карпениси, Каламбака, Мецово, Козани, Кастория, Флорина, Науса, Серре, Драма, Салоники, Ламия, Арахова, Левадия, Афины.

Участники эстафеты пробегут поблизости от многих местных курортов, спортивных центров, туристических и исторических мест страны. К примеру, городок Калаврита - греческая "Хатынь" - был одним из тех мест в Греции, которые подверглись сильным репрессиям во времена немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. 13 декабря 1943 года фашисты в отместку за действия партизан расстреляли почти все мужское население города, сожгли школу, в которой находились более 200 женщин, стариков и детей, другие здания в округе. Ежегодно в этом месте проводятся памятные мероприятия. При этом в настоящее время Калаврита считается одним из важнейших туристических центров на полуострове Пелопоннес. В зимнее время сюда приезжает большое число туристов, чтобы покататься на склонах местных гор. Близ Калавриты расположен один из крупнейших горнолыжных центров Греции.

Живописный городок Каламбака расположен у подножия скал, на вершинах которых расположены знаменитые православные монастыри Метеоры. В 1988 году эти монастыри были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Факелоносцы также побывают в Салониках, которые, согласно преданию, основал македонский царь Кассандр и назвал в честь своей жены Фессалоники, единокровной сестры великого полководца Александра Македонского и дочери македонского царя Филиппа II, фессалийской царевны. Салоники имеют многовековую историю. Во время Первой мировой войны там располагался базовый лагерь Союзной армии Востока, в который входили и две бригады Экспедиционного корпуса русской армии во Франции и Греции. На союзном кладбище "Зейтенлик" в Салониках, которое также является крупнейшим французским военным кладбищем за рубежом, похоронены 20 500 союзных солдат Антанты, воевавших и павших в годы Первой мировой войны. На русском участке этого кладбища имеются захоронения русских солдат Македонского фронта Первой мировой войны и советских партизан - бойцов греческого движения антифашистского сопротивления времен Второй мировой войны.

По окончании эстафеты огонь Олимпиады вернется в Афины, где и будет передан 4 декабря организаторам Игр в Италии на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе "Панатинаикос", на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. Итальянская часть эстафеты начнется в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр - 6 декабря. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия, и Кортина-д'Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на Олимпийском стадионе ("Сан-Сиро") в Милане 6 февраля. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах. На данный момент на Игры отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также выступающий в ски-альпинизме Никита Филиппов.