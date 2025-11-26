Камару Усман станет следующим соперником чемпиона UFC Махачева

О дате поединка не сообщается

Камару Усман © Ishika Samant/ Getty Images

ТАСС, 26 ноября. Нигерийский боец смешанных единоборств (MMA) Камару Усман станет следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил менеджер Махачева Али Абдель-Азиз.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

"Чтобы все успокоились, следующий - Усман", - написал Абдель-Азиз.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в MMA. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. Махачев стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Усману 38 лет, в 25 боях в MMA он одержал 21 победу. С марта 2019 года по август 2022 года он удерживал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.