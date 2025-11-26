Мацуев: матч "Спартак" - ЦСКА можно сравнить с концертом в Карнеги-холле

В матче 16-го тура РПЛ красно-белые переиграли ЦСКА со счетом 1:0

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Афиша футбольного матча между московскими "Спартаком" и ЦСКА сравнима с игрой пианиста в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Такое мнение в первой части интервью ТАСС высказал народный артист РФ, пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев.

Игра 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги, проходившая 22 ноября на "Лукойл-Арене", завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. Красно-белые проводили первый матч после увольнения Деяна Станковича под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.

"Мы знаем, когда назначают исполняющим обязанности нового тренера, присутствует некий эмоциональный заряд у игроков, тем более во время встречи с таким принципиальным соперником. Потому что афиша "ЦСКА - "Спартак" - это как для пианиста его афиша в Карнеги-холле с концертом Рахманинова. Максимально ответственно. Когда я вижу счет на табло в нашу пользу, это всегда меня воодушевляет", - отметил Мацуев.

Пианист рассказал, как относится к дерби. "Дерби есть дерби. Независимо от того, на каких местах находятся команды в общем зачете, в дерби они начинают с чистого листа, с нуля. Безусловно, игра забудется, счет - никогда. Для нас каждое очко на вес золота, тем более это важно для нового тренера - исполняющего обязанности главного, которого таким образом сразу подвергли серьезной проверке на прочность, и это действительно было для него непросто. В целом, игра мне очень понравилась - местами замечательно раскрылись некоторые игроки. Конечно, за [Александра] Максименко было беспокойно в связи с его вводами в игру, нервозностью, из-за чего возникали опасные ситуации. Но на табло же "сухарь", поэтому какие могут быть проблемы", - заключил собеседник агентства.

