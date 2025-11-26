Мужской спринт на этапе Кубка России по биатлону перенесли из-за непогоды

Гонка пройдет 28 ноября и начнется на 5 часов позже запланированного времени

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Мужской спринт на стартовом этапе Кубка России по биатлону сезона-2025/26 в Ханты-Мансийске перенесли из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Изначально гонка была запланирована на 28 ноября на 10:00 мск, однако из-за неблагоприятных погодных условий спортсмены выйдут на старт в 15:00 мск.

Этап в Ханты-Мансийске пройдет с 27 по 30 ноября.