Мацуев сравнил поход на хоккей с театрализованным представлением

По словам пианиста, на хоккее можно физически ощутить темп игры

Пианист Денис Мацуев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поход на хоккейный матч можно сравнить с театрализованным представлением. Такое мнение в первой части интервью ТАСС высказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.

"Как я посчитал, у меня в графике выступлений 278 концертов в год, в Москве я бываю 23 дня в году - либо на концертах, либо, как я это называю, для "смены чемодана". Поэтому возможности попасть на футбольный или на хоккейный "Спартак" у меня нет, - сказал Мацуев. - Вообще поход на хоккей я бы сравнил с театрализованным представлением, потому что на живом матче ты можешь видеть всю площадку целиком, ощущать физически темп игры, скорость, слышать щелчки шайбы. Нет такого другого вида спорта, который уникально вот так вживую можно посмотреть. Хочется сразу надеть коньки и с клюшкой пойти на лед бесшабашно".

Хоккейные матчи с участием "Спартака", принимающего соперников на арене "Мегаспорт", посещают в том числе известные в прошлом футболисты столичной команды Егор Титов и Дмитрий Аленичев, актер Московского академического театра им. Вл. Маяковского Вячеслав Ковалев.

Мацуев рассказал об ощущениях от похода на хоккейные матчи. "Мне понравилось, как "Трактор" играл в прошлом сезоне. Я был на матче в Челябинске, кажется, на матче 1/4 финала плей-офф. Каждый апрель уже много лет я провожу в Челябинске музыкальный фестиваль. Вот и воспользовался возможностью сходить на хоккей. В Челябинске, конечно, болеют со всей страстью, на матчах - уникальная атмосфера. Эта атмосфера напоминает мне ту, что царит обычно на самых больших стадионах мира, где я был. Например, на "Камп Ноу", "Сантьяго Бернабеу", "Энфилд", - поделился собеседник агентства.

Вторую часть интервью с Денисом Мацуевым читайте на сайте ТАСС 27 ноября.