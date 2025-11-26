Роналду подарил часы игрокам сборной Португалии за победу в Лиге наций

Специальные часы изготовил бренд Jacob & Co

Редакция сайта ТАСС

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду © Carlos Rodrigues/ Getty Images

ТАСС, 26 ноября. Футболист Криштиану Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии за победу в Лиге наций. Об этом сообщил португальский телеканал SIC Noticias.

По информации источника, специальные часы изготовил бренд Jacob & Co. Отмечается, что Роналду отправил их своим партнерам по сборной перед заключительным отборочным матчем чемпионата мира - 2026 с командой Армении (9:1), который прошел 16 ноября. Сам Роналду пропустил встречу из-за дисквалификации.

Также Роналду направил один из комплектов семье погибшего летом в автокатастрофе экс-нападающего английского "Ливерпуля" Диогу Жоты.

Сборная Португалии выиграла Лигу наций в июне, обыграв в финале команду Испании. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти португальцы переиграли соперника - 5:3. Роналду в той игре отметился одним голом и досрочно завершил ее из-за травмы. Для сборной Португалии это второй выигранный розыгрыш Лиги наций.