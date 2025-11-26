"Краснодар" вышел в полуфинал "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Краснодарская команда по сумме двух встреч оказалась сильнее "Оренбурга"

Полузащитники "Краснодара" Данила Козлов и Никита Кривцов © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 4:0 обыграл "Оренбург" в ответном матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Никита Кривцов (4-я минута), Джон Кордоба (57), Жоау Батчи (71) и Жубал (85). Кордоба повторил рекорд российского форварда Федора Смолова по числу голов в составе "Краснодара". На счету нападающих по 68 забитых мячей.

Первый матч завершился победой "Краснодара" со счетом 3:1. Кривцов отпраздновал гол, надев маску человека-паука. Полузащитник получил за это желтую карточку и пропустит следующую игру Кубка России.

"Краснодар" в полуфинале "пути РПЛ" встретится с московским ЦСКА. "Оренбург" во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" сыграет с победителем матча между самарскими "Крыльями Советов" и "Камазом" из Набережных Челнов.

На каждой стадии плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).