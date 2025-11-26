Мацуев сравнил игру "Спартака" 1980-90-х годов с джазовой импровизацией

Пианист также сравнил игру красно-белых того времени с "Барселоной"

Редакция сайта ТАСС

Денис Мацуев © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игру футболистов "Спартака" в 1980-90-х годах можно сравнить с исполнением джазовой импровизации. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.

"Вот чем хорош джаз? Это великое искусство. Джаз, в отличие от концерта классической музыки, создается в моменте для публики. Повторить это невозможно, импровизация происходит внутри, она рождается на сцене здесь и сейчас, - сказал Мацуев. - То есть у нас, музыкантов, в голове есть идея о том, как выглядит каркас музыки, которую мы играем, но на него постепенно наслаивается импровизация, которая рождается по ходу действа. Невозможно повторить один и тот же концерт нота в ноту, так как рисунок импровизации каждый раз новый, непредсказуемый. Это спонтанность, которая заполняет творчеством тебя на сцене в присутствии огромного количества зрителей".

"Собственно, импровизация и есть именно та идея, которую воплощал в своей игре "Спартак" в 1980-90-е годы, и то, что проповедовала "Барселона" вместе с Хави и Иньестой, только в другом темпе и с исполнителями другого уровня. Ту же "тики-таку", испанскую футбольную тактику, практиковал и "Спартак". И обыгрывал грандов. Все говорят, куда это все это делось? Куда исчезло из современного стиля "Спартака"? У меня на этот вопрос ответа нет. Но я когда-то взахлеб влюбился в эту команду и стал не просто фанатом. Футбол - это одна из важнейших частей моей жизни. "Спартак" меня всегда вдохновлял, и какое бы место он ни занимал в турнирной таблице и какими бы ни были результаты, я буду с этой командой, потому что это любовь", - пояснил он, говоря о сравнении джаза и спартаковского футбола.

"Спартак" становился чемпионом СССР в 1987 и 1989 годах, а также 10-кратным чемпионом России (1992-1994, 1996-2001, 2017), обладателем Кубка СССР/СНГ (1992) и пятикратным обладателем Кубка России (1992, 1994, 1998, 2003, 2022). Игроки столичной команды трижды выходили в полуфинал еврокубков: в 1991 году в Кубке чемпионов, в 1993 году в Кубке обладателей кубков, в 1998 году в Кубке УЕФА.