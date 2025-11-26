Сербский футболист ЦСКА Попович доволен жизнью в Москве

Он подписал контракт с ЦСКА в сентябре

Матия Попович © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сербский футболист московского ЦСКА Матия Попович полностью адаптировался и доволен жизнью в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

Попович выступает за ЦСКА с сентября, он перешел в клуб на правах свободного агента после ухода из итальянского "Наполи".

"Могу сказать, что я счастлив быть в этом клубе. Полностью адаптировался. Единственное, чего не хватает, игровой практики, чтобы я вышел на свой пик, - сказал Попович. - Мне уже показывали, кто такой Алеша Попович, разберусь чуть попозже. Да, я посмотрю это, возможно".

"Могу сказать, что я сразу адаптировался здесь, как приехал. Все люди здесь, как в Сербии. Все люди топ", - добавил Попович.

В среду ЦСКА дома обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1 в ответном матче 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Попович забил мяч и реализовал свою попытку в серии пенальти. "Я пока что не осознаю до конца, со мной происходит или нет, это правда или сон. Я рад, что мы победили и прошли дальше", - заключил Попович.

В первой встрече красно-синие уступили махачкалинскому "Динамо" со счетом 0:1. Победителя противостояния команды выявляли в серии пенальти, в которой точнее оказались футболисты ЦСКА - 5:4.