В Севастополе открыли памятник олимпийской чемпионке Прозуменщиковой

Она завоевала золото на Олимпиаде-1964 в Токио

Галина Прозуменщикова, 1964 год © Николай Науменков/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Памятник первой олимпийской чемпионке по плаванию в истории советского спорта Галине Прозуменщиковой открыли в Севастополе у Дворца водных видов спорта. По оценке губернатора города Михаила Развожаева, это "историческое событие".

"В Севастополе сегодня произошло действительно историческое событие: возле Дворца водных видов спорта мы открыли памятник нашей "золотой рыбке", легендарной спортсменке Галине Прозуменщиковой. Не каждый город может похвастаться первой олимпийской чемпионкой в истории страны, а Севастополь может. В 16 лет Галина Николаевна завоевала золото на Олимпиаде в Токио [в 1964 году], и этот ее триумф до сих пор вдохновляет многих спортсменов", - написал он в Telegram-канале.

Бронзовый памятник высотой 3,35 м создал севастопольский скульптор, преподаватель детской художественной школы Игорь Егунов. Он работал с дочерью спортсменки Ириной Бергалло, изучал сохранившиеся фотографии и документы.

"Имя Галины Прозуменщиковой, которой сегодня исполнилось бы 77 лет, в нашем городе помнят и любят, - добавил губернатор. - В ее честь мы назвали Дворец водных видов спорта, где тренируются наши новые чемпионы, например, Андрей Граничка, чье имя известно и в Севастополе, и далеко за его пределами".

Название "Золотая рыбка" получила городская севастопольская школа плавания для детей, в 2025 году обучение в ней прошли уже около 700 спортсменов.