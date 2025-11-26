Футболисты "Кайрата" проиграли "Копенгагену" в матче Лиги чемпионов

Казахстанская команда уступила со счетом 2:3

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Кайрата" Дастан Сатпаев и Георгий Зария © AP Photo/ Alikhan Sariyev

ТАСС, 26 ноября. Казахстанский "Кайрат" со счетом 2:3 уступил датскому "Копенгагену" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в Копенгагене.

Голами в составе победителей отметились Виктор Дадасон (26-я минута), Джордан Ларссон (59, с пенальти) и Роберт (73). У проигравших отличились Дастан Сатпаев (81) и Олжас Байбек (90). Для Ларссона это второй забитый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ранее он поразил ворота германского "Байера" (2:2) в стартовом матче общего этапа. Шведский нападающий с 2019 по 2022 год выступал за московский "Спартак".

"Копенгаген" одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира. На счету команды 4 очка. В следующей встрече датский клуб сыграет в гостях против испанского "Вильярреала" 10 декабря.

"Кайрат", являющийся дебютантом Лиги чемпионов, пока не одержал ни одной победы в турнире. Команда набрала 1 очко после 5 встреч. В следующем туре "Кайрат" 9 декабря примет греческий "Олимпиакос".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона, действующим победителем турнира является парижский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.