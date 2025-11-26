"Монако" упустил победу над "Пафосом" в матче ЛЧ. Головин отыграл 65 минут

Киприоты отыгрались за 2 минуты до конца

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Petros Karadjias

ТАСС, 26 ноября. Футболисты "Монако" со счетом 2:2 сыграли вничью с кипрским "Пафосом" в выездной встрече пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра прошла в Лимасоле.

В составе "Монако" забитыми мячами отметились Такуми Минамино (5-я минута) и Фоларин Балогун (26). У проигравших отличились Давид Луис (18) и Иван Шуньич (88). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут, не записав на свой счет результативных действий.

"Монако" занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками. В следующем матче команда сыграет на своем поле против турецкого "Галатасарая" 9 декабря. "Пафос" располагается на 23-й позиции, набрав 6 очков В следующем туре клуб 10 декабря сыграет в гостях с итальянским "Ювентусом".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона, действующим победителем турнира является парижский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.