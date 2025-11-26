Романов: смерть Симоняна стала большой утратой для "Спартака"

Симонян скончался в воскресенье

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Смерть олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна стала для "Спартака" утратой, и ситуация, связанная с этим, подстегивала игроков в кубковом матче с "Локомотивом". Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов.

"Спартак" выиграл у "Локомотива" со счетом 3:2 в выездном ответном матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Четырехкратный чемпион СССР в качестве игрока Симонян скончался в воскресенье.

"Симонян - легенда всего российского футбола. Мы с ним пересекались много, когда учились и работали. Он был погружен в футбол, это большая утрата, и это подстегивало нас", - сказал Романов.

В следующем матче "Спартак" сыграет в 17-м туре премьер-лиги в Калининграде с "Балтикой" 29 ноября.