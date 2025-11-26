"Локомотив" продлил контракт с главным тренером Галактионовым до 2028 года

Соглашение было подписано после пресс-конференции по итогам матча со "Спартаком"

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал новый контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

Соглашение было подписано после пресс-конференции по итогам ответного матча четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России со столичным "Спартаком" (2:3). В первом матче красно-белые победили со счетом 3:1. "Локомотив" продолжит борьбу в "пути регионов".

"С огромной радостью встречаю этот момент, огромное спасибо "Локомотиву" и его главному акционеру РЖД, Олегу Белозерову (председателю правления РЖД - прим. ТАСС), Юрию Нагорных (председателю совета директоров "Локомотива" - прим. ТАСС) и совету директоров за доверие и Борису Ротенбергу (генеральному директору "Локомотива" - прим. ТАСС) за оперативное и профессиональное отношение к переговорам. Клуб оперативно сработал в кратчайшие сроки, точки соприкосновения были найдены сразу. Были моменты, когда ряд нюансов могли поставить тупиковую ситуацию, но и клуб, и мы пошли друг другу навстречу, быстро эти моменты разрешили", - сказал Галактионов.

"Хотелось бы поздравить тренерский штаб и главного тренера с этим знаковым событием. Очень важно, чтобы все болельщики знали, что это сотрудничество основано на доверии. С первого дня нашей работы мы нашли общий язык, и важно, чтобы каждый болельщик знал, что открывается новая страница развития нашего клуба. Стабильность - это признак мастерства, и очень важно, что тренерский штаб и главный тренер имели бы понимание, куда мы движемся. Общая философия полностью показывает то, что есть общее понимание, куда мы будем двигаться дальше. Мы уверены, что с помощью тренерского штаба и главного тренера мы вернем "Локомотив" на победные рельсы", - сказал Ротенберг.

Галактионову 41 год, он возглавил "Локомотив" в 2022 году. Предыдущее соглашение специалиста со столичным клубом было рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он был главным тренером "Пари Нижний Новгород", грозненского "Ахмата", юниорских и молодежной сборных России.

"Локомотив" после 16 туров набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.