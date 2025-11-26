Футболист "Реала" Мбаппе забил четыре гола в матче Лиги чемпионов

"Реал" выиграл у "Олимпиакоса" со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе © Thanasis Stavrakis/ AP Photo

АФИНЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе забил четыре гола в гостевом матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом".

Встреча завершилась победой "Реала" со счетом 4:3. Мбаппе отличился на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах.

"Реал" одержал на общем этапе четвертую победу. Команда набрала 12 очков. В активе "Олимпиакоса" 2 очка.

В следующем матче Лиги чемпионов "Реал" 10 декабря примет английский "Манчестер Сити". "Олимпиакос" 9 декабря на выезде сыграет с казахстанским "Кайратом".