"Ливерпуль" разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, один из голов забил бывший футболист "Спартака" Гус Тиль

Полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах (справа) © Carl Recine/ Getty Images

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Английский "Ливерпуль" со счетом 1:4 дома проиграл нидерландскому ПСВ в матче пятого этапа общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Иван Перишич (6-я минута, с пенальти), бывший игрок "Спартака" Гус Тиль (56), Коухаиб Дриух (73, 90+1). У проигравших отличился Доминик Собослаи (16).

"Ливерпуль" набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. ПСВ с 8 очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с итальянским "Интером", ПСВ примет испанский "Атлетико". Обе встречи пройдут 9 декабря.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.