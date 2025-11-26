ПСЖ со счетом 5:3 обыграл "Тоттенхэм" в матче Лиги чемпионов

Хет-трик у победителей оформил Витинья

Полузащитник ПСЖ Витинья © Justin Setterfield/ Getty Images

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 5:3 обыграл английский "Тоттенхэм" в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Витинья (45-я, 53-я и 76-я минуты), Фабиан Руис (59), Вильяан Пачо (65). У проигравших отличились Ришарлисон (35) и Рандаль Коло-Муани (50, 72). Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. На третьей компенсированной минуте красную карточку получил защитник ПСЖ Люка Эрнандес.

ПСЖ набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" с 8 очками располагается на 16-й строчке. В следующем матче ПСЖ 10 декабря на выезде сыграет с испанским "Атлетиком", "Тоттенхэм" днем ранее примет чешскую "Славию".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.