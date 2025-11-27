"Вашингтон" провел церемонию в честь 900-го гола Овечкина в "регулярках" НХЛ

Мероприятие прошло перед началом встречи с "Виннипегом"

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. "Вашингтон" провел торжественную церемонию в честь достижения отметки в 900 заброшенных шайб и 1 500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российским нападающим Александром Овечкиным.

Мероприятие прошло перед началом встречи с "Виннипегом". На нем присутствовали жена, дети и мать хоккеиста.

Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, данное достижение покорилось ему 6 ноября в домашнем матче против "Сент-Луиса" (6:1). Отметку в 1 500 игр в турнире капитан "Вашингтона" преодолел 26 октября, приняв участие в домашней встрече с "Оттавой" (1:7). Он стал восьмым игроком, достигшим такого рубежа в одной команде. Сейчас на счету форварда 907 голов в 1 514 играх.