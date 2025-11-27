Овечкин опередил Айзермана по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Домашняя игра против "Виннипега" стала для российского нападающего 1 515-й в турнире

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обошел канадского форварда Стива Айзермана по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Домашняя игра против "Виннипега" стала для Овечкина 1 515-й в турнире. Он вышел на чистое 23-е место по этому показателю. Рекордсменом является бывший нападающий сборной Канады Патрик Марло (1 779). На 22-й позиции располагается экс-форвард сборной США Мэтт Каллен (1 516).

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки, сейчас на счету российского форварда 907 заброшенных шайб. Также в активе капитана "Вашингтона" 737 результативных передач, он замыкает топ-10 бомбардиров в истории НХЛ.

Айзерману 60 лет. На протяжении всей карьеры в НХЛ он выступал за "Детройт" (1983-2006). Канадец занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ, набрав 1 755 очков (692 гола + 1 063 результативные передачи). В качестве игрока трижды выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002), а также стал победителем Олимпийских игр (2002).