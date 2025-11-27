Форвард "Рейнджерс" Панарин набрал два очка в матче НХЛ с "Каролиной"

Его команда одержала победу со счетом 4:2

Нападающие "Рейнджерс" Артемий Панарин и "Каролины" Андрей Свечников

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Каролину" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ноа Лаба (17-я минута), Артемий Панарин (39), Винсент Трочек (41) и Уилл Кайлли (59). У "Каролины" отличились Шейн Гостисбер (26), Сет Джарвис (51).

Панарин также отметился голевой передачей. В текущем сезоне россиянин забросил 8 шайб и отдал 16 голевых передач в 26 играх. Нападающий довел число очков в составе "Рейнджерс" до 572 (193 гола + 379 голевых передач) и теперь делит 11-е место в истории клуба по этому показателю с канадцем Виком Хэдфилдом (262+310). Лидером клуба по набранным очкам является канадец Род Жильбер (1 021 очко; 406+615).

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин одержал девятую победу в сезоне. В матче против "Каролины" он отразил 36 бросков из 38. Защитники Владислав Гавриков ("Рейнджерс") и Александр Никишин ("Каролина"), а также форвард "Каролины" Андрей Свечников не набрали очков в матче.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. "Рейнджерс" идут на последнем, восьмом месте с 26 очками после 25 игр. "Каролина" располагается на второй позиции с 30 очками после 23 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" на выезде сыграют с "Бостоном" 28 ноября, "Каролина" в ночь на 29 ноября по московскому времени примет "Виннипег".