Первого российского пилота в "Формуле-1" Петрова внесли в базу "Миротворца"

Ему вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины"

Редакция сайта ТАСС

Виталий Петров © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Первый российский пилот в истории чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Виталий Петров включен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Петрову, помимо прочего, вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Петрову 41 год, в "Формуле-1" гонщик выступал с 2010 по 2012 год за команды "Рено" (позднее - "Лотус-Рено") и "Катерхэм". Россиянин один раз поднимался на подиум - в 2011 году он стал третьим на Гран-при Австралии.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.