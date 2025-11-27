Футболиста Глушакова и баскетболиста Моню внесли в базу "Миротворца"

Им вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины"

ТАСС, 27 ноября. Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков и экс-форвард национальной команды по баскетболу Сергей Моня включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базе "Миротворца" оказались личные данные теннисистки Надежды Петровой, гендиректора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин, хоккеиста Сергея Конькова и вице-президента Континентальной хоккейной лиги Александра Гуськова. Им вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

Моне 42 лет. На протяжении карьеры баскетболист защищал цвета саратовского "Автодора", подмосковных "Химок", московских ЦСКА и "Динамо", петербургского "Зенита". В Национальной баскетбольной ассоциации он играл за "Портленд" и "Сакраменто". В составе "Химок" Моня стал обладателем Кубка Европы (сезоны-2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе "Динамо" (2007/08). В составе сборной России он стал чемпионом Европы (2007), бронзовым призером континентального первенства (2011) и Олимпиады (2012).

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.