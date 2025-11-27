Форвард "Филадельфии" Мичков забросил шестую шайбу в сезоне

Его команда обыграла "Флориду" со счетом 4:2

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков © AP Photo/ Chris Szagola

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. "Филадельфия" обыграла "Флориду" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Андре (28-я минута), Матвей Мичков (32), Тайсон Фёрстер (60), Шон Кутюрье (60). У "Флориды" отличились Брэд Маршанд (6), Картер Верхаге (26).

Мичков забросил шестую шайбу в текущем сезоне. Также у российского нападающего пять голевых передач в 22 играх. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 18. Форвард "Филадельфии" Никита Гребенкин не отметился результативными действиями.

"Филадельфия" занимает шестое место в Столичном дивизионе, команда набрала 27 очков в 22 матчах. "Флорида" идет на шестом месте Атлантического дивизиона с 25 очками после 23 встреч. В следующем матче "Филадельфия" на выезде сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс" в ночь на 29 ноября по московскому времени, "Флорида" в этот же день примет "Калгари".

В других матчах игрового дня "Бостон" на выезде со счетом 3:1 победил "Нью-Йорк Айлендерс", голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 11 бросков из 14, "Детройт" на своем льду уступил "Нэшвиллу" (3:6), "Торонто" одержал выездную победу над "Коламбусом" (2:1 ОТ), "Нью-Джерси" дома был сильнее "Сент-Луиса" (3:2 ОТ), у проигравшей команды одну голевую передачу отдал Павел Бучневич.