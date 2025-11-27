Тренер "Вашингтона" назвал прекрасной церемонию чествования Овечкина

Церемония была посвящена 900-му голу и 1500-му матчу форварда в регулярных чемпионатах НХЛ

Редакция сайта ТАСС

© Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Церемония чествования капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Виннипегом" заслуживает только самых добрых слов. Такое мнение журналистам высказал главный тренер столичной команды Спенсер Карбери.

"Вашингтон" дома выиграл у "Виннипега" со счетом 4:3, Овечкин отметился голом, который стал 908-м в его карьере в регулярных чемпионатах. Перед игрой состоялась церемония чествования 40-летнего россиянина в связи с его 900-м голом и 1500-й игрой. В ней приняла участие семья Овечкина.

"Невероятно наблюдать, какая прекрасная церемония и чествование совместно с его семьей и партнерами по команде. Я не знал, что будет на церемонии, это особенная возможность показать его влияние на сообщество, показать то, что он сделал для хоккея, - сказал Карбери. - Дети носили восьмой номер в его честь, это было нечто особенное".

"Голы и все остальное завершают образ игрока. Да, это что-то космическое, но затем ты думаешь о чем-то более глубоком, чем просто голы, передачи и Кубки Стэнли. Это влияние, которое он оказал на тысячи людских жизней. Это была особенная церемония для него: он снова забил, он всегда находит пути, чтобы оказать влияние на игру. Сегодняшний матч не был исключением", - добавил он.