Нападающий "Монреаля" Демидов забросил победную шайбу в матче с "Ютой"

Встреча завершилась со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Монреаля" Иван Демидов © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл "Юту" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Зак Болдук (11-я минута), Ник Сузуки (17, 44), Иван Демидов (45). У "Юты" отличились Барретт Хэйтон (30), Кайлер Ямамото (32), Майкл Карконе (44).

Демидов отличился в пятый раз в текущем сезоне. На счету российского форварда также 13 голевых передач в 22 матчах. В составе "Юты" одной голевой передачей отметился Михаил Сергачев, у защитника 16 очков (3 гола + 13 голевых передач) в 24 матчах сезона.

"Монреаль" поднялся на четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 27 очков в 22 матчах. "Юта" идет на четвертом месте Центрального дивизиона с 27 очками после 24 встреч.

В следующем матче "Монреаль" на выезде сыграет с "Вегасом" в ночь на 29 ноября по московскому времени, "Юта" в этот же день в гостях встретится с "Далласом".