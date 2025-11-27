Гимнасту Карцеву после возвращения с ЧМ диагностировали перелом кисти руки

Спортсмен получил травму руки за несколько дней до старта чемпионата мира

Александр Карцев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Получившему травму во время тренировки на чемпионате мира в Джакарте российскому гимнасту Александру Карцеву после возвращения в Москву диагностировали перелом одной из костей кисти. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Карцев получил травму руки за несколько дней до старта чемпионата мира, из-за чего был вынужден сняться с соревнований.

"Карцев по возвращении в Россию прошел медицинское обследование, которое выявило трещину, - рассказала Родионенко. - Этот парень настоящий герой, но ему пока не очень везет, уже не в первый раз он получает травмы в самый ответственный момент. Я разговаривала с тренером, сейчас Александр восстанавливается, мы обязательно увидим его на весеннем Кубке России".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в столице Индонезии во второй половине октября. В начале того же месяца на чемпионате страны в Сочи Карцев выиграл золото в упражнениях на перекладине.