Алеррандро считает высокими шансы на победу ЦСКА в Кубке России

В полуфинале "пути РПЛ" армейцы сыграют с "Краснодаром"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий ЦСКА Алеррандро © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Шансы футболистов ЦСКА на победу в Фонбет - Кубке России являются высокими, игроки сделают все для повторения успеха. Такое мнение ТАСС высказал бразильский нападающий армейцев Алеррандро.

В полуфинале плей-офф "пути Российской премьер-лиги" армейцы сыграют с "Краснодаром".

"Высокие [шансы]. В прошлом году мы стали чемпионами. Поэтому сейчас сделаем все, чтобы защитить титул", - сказал Аллерандро.

"Это будет сложная игра, важная. Встретятся две классные команды, это будут прекрасные игры, посмотрим, кто станет победителем", - добавил Алеррандро, комментируя предстоящие матчи с "Краснодаром" в следующем раунде кубка.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России, всего в активе армейского клуба 9 трофеев. ЦСКА лидирует по этому показателю вместе с московским "Локомотивом".